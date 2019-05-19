شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: حملة «بطولات الماضي» تحقق انتشارًا كبيرًا بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وعاظ وواعظات الأزهر الشريف نحو (27300) لقاء خلال أسبوع من بدء فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: «بطولات الماضي وتطلعات المستقبل»، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة حققت انتشارًا كبيرًا في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتشر وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في أماكن متنوعة منها المستشفيات، ودور الرعاية، ومعسكرات الأمن المركزي والسجون، بالإضافة إلى المساجد وبعض مركز الشباب من خلال عقد أمسيات ليلية.

أضاف عيّاد أن الحملة ركزت في برنامجها على استدعاء بعض المواقف والبطولات التي سجلها المصريون على مدار التاريخ في الحفاظ على الوطن والدفاع عن أرضه وبناء مستقبل أبنائه، كما ربطت الحملة بين انتصارات العاشر من رمضان وأبرز الانتصارات العظيمة التي تحققت في هذا الشهر الفضيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: غزوة بدر، وفتح مكة.

أوضح الأمين العام أن الحملة ركزت –أيضًا- على أهمية العمل والاجتهاد في حياة الناس، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدي بلادهم إلى التقدم والرقي، ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مر التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية في أداء واجباتهم والحفاظ على مقدراتهم.