شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوافق على إصدار لائحة قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللائحة التنفيذية تنص على إنشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شؤون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كافٍ من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختصُ بدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.

وذكر الوزير أن مواد اللائحة التنفيذية تنظم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية، من حيث قرار الإنشاء، أو الأنشطة أو مشاركة المطورين وإدارة الحاضنات، والمدير التنفيذي، واختصاصاته، وكذلك بيان الأنشطة التي تحتويها تلك الأودية، إلى جانب توضيح موارد البحث العلمي، وتنظيم الشركات المنشأة بغرض استغلال مخرجات البحث العلمي.