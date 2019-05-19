شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع مجموعة من المواطنين بمقر إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاصة. Advertisements وكان الرئيس، وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبني سويف والوادي الجديد، وذلك في إطار حرص الرئيس الدائم علي اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.

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