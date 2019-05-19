شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثير من طلاب الصف الأول الثانوى العام، والذين دخلوا على منصة الامتحان الإلكترونى من خلال التابلت واختبروا بعض أجزاء الامتحان ولم يستكملوه بسبب عطل فى السيستم أو منصة الامتحان.
قالت مصادر لـ ”الخليج 365”، إن الطالب إذا دخل على سيستم الامتحان الإلكترونى وأجاب عن بعض الأسئلة ثم تعطل السيستم سوف ينجح ويحصل على درجة بعد الفصل فى الواقعة من خلال الشئون القانونية.
وأكدت المصادر أن ما حدث اليوم من تعطل تم رصده من خلال غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوى، وسيتم منح كل طالب حقه خاصة إعداد الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال الامتحان إلكترونيا فى الفترة المسائية.
وانطلقت اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/2019، حيث أدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
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