محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة على حريق التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل. وقال مصدر أمني إن الحريق اشتعل في باخرتين في منطقة تتبع إداريًا البدرشين. وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات. ونشبت النيرات في الباخرتين أثناء وقوفها لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.