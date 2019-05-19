السيسي يتناول الإفطار مع مجموعة من المواطنين بمقر إقامته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاص. وكان السيسى قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبنى سويف والوادى الجديد، وذلك فى إطار حرص الرئيس على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم والحديث حول كل يشغلهم من قضايا.

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