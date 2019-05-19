محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجموعة من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية لتناول وجبة الإفطار معه في مقر إقامته الخاص.
وكان السيسى قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظات القاهرة والفيوم والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء وبنى سويف والوادى الجديد، وذلك فى إطار حرص الرئيس على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم والحديث حول كل يشغلهم من قضايا.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتناول الإفطار مع مجموعة من المواطنين بمقر إقامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.