هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لإنقاذ حياة رضيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

هبطت طائرة سعودية، اضطراريًا بمطار القاهرة أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض، لإنقاذ حياة رضيع سعودي تعرض لوعكة صحية مفاجأه وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة.

وذكرت مصادر بالمطار، أن إن إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم نقلت الرضيع لإحدى المستشفيات القريبة من المطار.

وأضافت أن برج المراقبة تلقى إخطارًا من قائد الطائرة السعودية رحلة 106 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض رضيع سعودي الجنسية "6 شهور" لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس.

وأوضحت أن جرى السماح لقائد الرحلة بالهبوط داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، لتقديم الاسعافات للرضيع والكشف عليه.​