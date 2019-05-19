"الغندور" يعلن انتهاء عمله بصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أعلن الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أنه يتاريخ 15 مايو الجاري ترك منصبه كمسئول عن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكد الغندور، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه اختتم عمله بعد فترة قاربت الـ5سنوات، شرف خلالها بالمشاركة في العمل العام فيما يخص التعليم وتطويره والذي هو بمثابة إحدى الركيزتين الأساسيتين لنهوض الأمة المصرية (التعليم - الصحة).
وأشار إلى أنه شرف بالعمل مع 4 رؤساء لمجلس الوزراء بداية بالدكتور حازم الببلاوي، ومرورًا بكل من المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل، ونهاية بالدكتور مصطفى مدبولي.
وأعرب الغندور، عن تمنيه أن يكون وفق في إنهاء مهام إنشاء نماذج ناجحة تكون حال تعميمها سببًا في تطوير التعليم الفني والعام والعالي على حد سواء.
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