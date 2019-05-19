شيخ الأزهر: بعض خريجي الأزهر الوافدين تقلدوا مناصب رفيعة في بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف يستقبل كل عام طلابًا وافدين من أكثر من مائة دولة، ويقدم الدعم الكامل لهؤلاء الطلاب؛ ليستقوا العلوم الدينية والدنيوية ويعودون إلى بلادهم سفراء للإسلام والسلام.

وأشار الطيب، خلال استقباله وزيرة الهجرة، اليوم الأحد، إلى أن بعض خريجي الأزهر الوافدين تقلدوا مناصب رفيعة المستوى في بلادهم، كما ساهموا بقوة في تنمية ورقي بلادهم، وعملوا على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك التي تعلموها في الأزهر.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن خريجي الأزهر الوافدين أحد أهم القوى الناعمة لمصر في العالم، كما أن تقلد بعض خريجي الأزهر مناصب رفيعة في بلادهم يؤكد على قوة الأزهر ومدى تأثيره في العالم.​