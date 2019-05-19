محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال مصدر بوزارة شئون مجلس النواب، إن الحكومة تعكف حاليًا على تعديل التشريعات المختصة بالانتخابات النيابية والمكملة للتعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة الشعب على التعديلات الأخيرة للدستور.
وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، فضلًا عن إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس الشيوخ الذي أُقر بالتعديلات الأخيرة، وكذلك قانون جديد لمجلس النواب، لافتًا إلى أنه لا يمكن الإعلان عن موعد محدد لتقديم هذه التعديلات ولكن بمجرد الانتهاء منها سيتم ارسالها للبرلمان.
وكانت الحكومة انتهت من القوانين الخاصة بتعديلات السلك القضائي، وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، جميع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر حكومي لمصراوي: نعكف على استكمال قوانين الانتخابات المكملة للدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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