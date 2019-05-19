أخبار مصر | وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة برأس البر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة برأس البر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب و الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم الأحد عقب صلاة العشاء مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط

يأتي ذلك بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتي المسجد بمعرفة وزاوة الأوقاف وعلى نفقتها ، وقيامها بفرش المسجد ومساحته بمصلى السيدات ١٢٠٠ متر .