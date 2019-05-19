مصر | حبس تشكيل عصابي لسرقته 979 يورو من داخل خزينة بأحد المستشفيات في الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي لسرقته 979 يورو من داخل خزينة بأحد المستشفيات في الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 أشخاص لسرقتهم مبلغ 67 ألف و978 يورو من داخل خزينة بغرقة الحسابات بالمستشفى.

تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، من مسئول خزينة بإحدى المستشفيات بإكتشافه سرقة مبلغ 67 ألف و978 يورو من داخل الخزينة بغرفة الحسابات بالمستشفى.. وبالفحص تبين وجود كسر زجاج نافذة الغرفة، وسلامة الخزينة وأن المفتاح كان متروك بها وقت الحادث.

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فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث 5 أشخاص عامل بمطبخ المستشفى،21 سنة ومُقيم الأقصر - كهربائى بالمستشفى، 35سنة ومُقيم بنى سويف، فرد أمن بالمستشفى سن 18ومُقيم قفط بقنا، عاطل سن 20 ومُقيم قفط بقنا - سائق سن 25 ومُقيم الغردقة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لسابقة علمهم بترك مفاتيح الخزينة بها، وأرشدوا عن مبلغ 67 ألف و575 يورو أضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.