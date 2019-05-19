مصر | ضبط أجنبي يعتزم تهريب مقتنيات أثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أجنبي يعتزم تهريب مقتنيات أثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى إعتزام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية يقيم بالقاهرة، تهريب مقتنيات أثرية إلى داخل البلاد ضمن مشمول بوليصة شحن قادمة من إحدى الشركات بالخارج على متن إحدى الطائرات بإسم الشخص المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول البوليصة المشار إليها وتبين إحتوائها على ملابس ومتعلقات شخصية ومنتجات نحاسية وأوانى، وبعرضها على لجنة الوحدة الأثرية بالميناء تبين أن بينها عدد (2 مكيال غلال يرجعان إلى عصر أسرة محمد على باشا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.