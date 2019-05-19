شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة المصرية» تتلقى ردًا من المفوضية السامية بشأن جنسية قبيلة الغفران القطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تلقت ردًا من المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن قضية قبيلة الغفران القطرية التي سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبنائها دون أي سبب.

وأوضحت المفوضية السامية في خطابها حول قضية 13 شخصًا من عشيرة آل غفران، أنها خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، التي تابعت الموضوع مع السلطات المختصة هناك.

وكان رد السلطات المختصة من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بأن المومأ إليهم ليسوا عديمو الجنسية وأنهم يحملون جنسية أخرى غير القطرية، وهو مايعتبر ازدواجية في الجنسية، مما يخالف القوانين والنظم المعمول بها في دولة قطر، بحسب السلطات.

يذكر أن قبيلة الغفران تنحدر من قبيلة «آل مرة»، وهي من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وكانت على علاقة قوية بـ«آل ثاني» منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة.

ومنذ تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة من دون مطالبتهم بجنسياتهم السابقة فوفدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى وحصلوا على الجنسية واستقروا في الدولة ولم يطالبوا بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبداً.

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واستمر أفراد القبيلة في قطر مشاركين في تنمية الدولة حتى عام 1996 حسبما يقول وجهاء القبيلة. في ذاك العام، استولى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم، إثر انقلاب على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وبعد الانقلاب، أيّد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه لاسترداد الحكم، ما أدى إلى اتهام بعض وجهاء القبيلة وبعض أبنائها العاملين في الشرطة والجيش بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.

وشهدت قضية الغفرانيين عام 2005 منعطفًا أساسيًا، بعدما سحبت قطر جماعياً جنسيتها من مواطنين ينتمون إلى القبيلة، في إجراء طال 972 رب أسرة وشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية فبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية القطرية 5266 فرداً.

وبررت السلطات القطريّة هذه الخطوة بقولها إنّ القانون القطري يمنع ازدواج الجنسية. وقال وزير الخارجية القطري حينذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن بلاده لم توقع الاتفاقية الأمنية الخليجية لسنوات إلا بعد تضمينها بند منع ازدواج الجنسية الذي تبناه مجلس التعاون الخليجي للتقليص من انتشار ظاهرة الإرهاب، معتبراً أنّ إثارة قضيتهم كقضية حقوقية هو توظيف لما حصل لتحقيق أهداف خاصة لا صلة لها بأبعاد القضية الإنسانية.

واعتبر بعض المواطنين الذين تعرّضوا لسحب الجنسية أنّ الحديث عن عدم قانونيّة إزدواجية الجنسية ما هو إلّا حجة، ووصف أحد المتضررين هذه الحجّة بأنها «ضرب من الكذب والافتراء»، وأن كثير من مواطني وأبناء قبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية بجانب جنسيتهم القطرية، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، معتبرين أن ما يتعرّضون له هو «تمييز عنصري» و«تطهير عرقي»، بحسب ما قاله بيان المنظمة المصرية.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، إنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة من أجل أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهم هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي.