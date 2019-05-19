شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توصي بزيادة مخصصات «الشباب والرياضة» بموازنة 2019- 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة، بزيادة المخصصات المالية في وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد أن قررت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خفض المخصصات المالية لوزارة الشباب بموازنة 2019- 2020.

وقال الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماع اللجنة الأحد، «إن الرياضة عندما تنتعش تنتعش معها اقتصاديات الرياضة التي تساعد على النظر للرياضة كمصدر للدخل، منوها بأن الأنشطة الرياضية تدر دخلا كبيرا، مشيرا إلى تحقيق روسيا مكاسب كبيرة من تنظيم كأس العالم».

ولفت إلى أن مصر مقبلة على استضافة بطولات عالمية في الاسكواش والتنس وغيرها من الرياضات.