شكرا لقرائتكم خبر عن شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راحة وسعادة بدت على وجوه السائقين الذين مروا على محور روض الفرج، والذين وجدوا فيه اختلافاً كبيراً، فعلى حد قول أحدهم: كان المشوار بياخد أزيد من ساعة دلوقتى بياخد 3 دقايق.
فيما قال آخر: ده مشروع ضخم وكبير، ووفر وقت وجهد وبنزين وحاجة تشرف، فيما قال أخر: والله انا مشوارى كنت بلف الدائرى والمحور وباخد أكتر من ساعتين، لكن دلوقتى فى 5 دقايق .
وكانت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية قد أعلنت، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المتعلقة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
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