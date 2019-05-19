شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطول الأمريكى الخامس: دول مجلس التعاون الخليجى تبدأ دوريات بحرية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج العربي أمس السبت.

وجاء في بيان للأسطول الذي مقره البحرين على موقع فيسبوك، أن دول المجلس "تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي".