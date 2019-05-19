شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

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وزير التعليم طارق شوقي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية من 9 صباحا لـ 12 ظهرًا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، أما الفترة المسائية الثانية فتبدأ من 1 ظهرا حتى 4 عصرًا وستكون لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.وانتابت أولياء الأمور، حالة من القلق عبر الجروبات الخاصة بهم على
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية من 9 صباحا لـ 12 ظهرًا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، أما الفترة المسائية الثانية فتبدأ من 1 ظهرا حتى 4 عصرًا وستكون لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.
وانتابت أولياء الأمور، حالة من القلق عبر الجروبات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علموا بفشل أبنائهم في أداء الامتحانات عبر أجهزة التابلت، ووقوع منصة الامتحانات مرة أخرى.
وأبدوا استيائهم الشديد من تكرار وقوع المنصة الإلكترونية والتي سبق وأن سقطت في امتحانات مارس الماضية، وأعربت العديد من الأمهات عن القلق على أبنائهم خصوصا بعد فشلهم في الدخول على الأمتحان في العديد من المحافظات ولجوء مديري المدارس إلى تصوير الامتحان، ,تطبيق النظام الورقي علي الطلاب. (تعرف على ردود أفعال أولياء الأمور)
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