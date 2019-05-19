انت الان تتابع شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية من 9 صباحا لـ 12 ظهرًا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، أما الفترة المسائية الثانية فتبدأ من 1 ظهرا حتى 4 عصرًا وستكون لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.وانتابت أولياء الأمور، حالة من القلق عبر الجروبات الخاصة بهم على

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