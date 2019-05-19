انت الان تتابع محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلاب الثانوية العامة
تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
«غراب» شدد على أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة «دون مشكلات»، منوها بأن الأسئلة من داخل المنهج، وسيتم التصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات. رافق المحافظ في جولته كل من اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار
«غراب» شدد على أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة «دون مشكلات»، منوها بأن الأسئلة من داخل المنهج، وسيتم التصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.
رافق المحافظ في جولته كل من اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد.
يشار إلى أن عددا من المدارس الثانوية أعلنت حصولها على إذن رسمي بتحويل امتحان اللغة العربية إلى النظام الورقي، بينما شهدت الساعات الأولى من امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي، حالة من التخبط نتيجة وقوع "السيستم" في عدد من اللجان على مستوى الجمهورية، وتعذر دخول التلاميذ على منصة الامتحان الإلكترونية، ما تسبب في حالة من ارتباك الطلاب بعد مرور ساعة من وقت الامتحان.
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