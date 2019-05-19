عبدالعال: برنامج الإصلاح الاقتصادي تدعمه بنية تشريعية متميزة لجذب الاستثمارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال «إن عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبرى التي تشهدها مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح تدعمه بنية تشريعية متميزة تستهدف جذب الاستثمارات».

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وأشاد عبدالعال- خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيري والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بمستوى التعاون بين البلدين، معلناً إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البرلمان المصري والكندي لتعزيز العلاقات الثنائية، منوها بالعلاقات المصرية- الكندية على كافة المستويات، وفي كافة المجالات.

ورحب رئيس مجلس النواب، في مستهل اللقاء، برئيس مجلس الشيوخ الكندي والوفد المرافق له في مقر مجلس النواب، وقدم له لمحة عن تشكيل وتاريخ مجلس النواب المصري.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكندي عن بالغ شكره وتقديره للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص كندا على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.