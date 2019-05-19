شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشكل لجنة عاجلة لبحث شكاوي مواطني 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شكلت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجنة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، للتفتيش على مصانع تدوير المخلفات بمدينة 15 مايو. وتوجهت اللجنة فور تشكيلها منتصف ليل يوم السبت لإجراء التفتيش على المصانع التي شكا أهالي المدينة من تضررهم من وجود أدخنة وروائح كريهة. ورافق اللجنة أعضاء مجلس أمناء مدينة ١٥ مايو وتم التفتيش على المصنعين المعنيين بمجال معالجة المخلفات فى مدينة 15 مايو. وقد تبين مطابقة أحدهما وجاري اتخاذ الإجراءات تجاه المصنع المخالف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البيئة تشكل لجنة عاجلة لبحث شكاوي مواطني 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.