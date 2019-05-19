شكرا لقرائتكم خبر عن قلة الملاحظين وحصار رئيس لجنة أبرز ملامح اليوم الثاني لامتحانات الدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، صباح الأحد، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

ومن جهته، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأن متابعة نتائج غرفة العمليات للامتحانات أظهرت أنها لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها، سواء كانت مطبعية أو فنية.

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في حين عانت لجنة رقم (1823) في أولاد يحى الحاجر الإعدادية بدار السلام (صناعى - إعداد مهنى) بالقاهرة، من قلة عدد الملاحظين. وبالتواصل مع مدير عام التعليم الفني بالمحافظة تم حل الموقف بالندب المحلي من الإدارات المجاورة.

أما في لجنة (3124) بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد بالهرم (فندقي) بالجيزة أبلغ «م. ن. ع» رئيس اللجنة أنه يتعرض للمحاصرة من قبل بعض الطلاب كما تشاجر معه أحد عمال المدرسة، وقام الأمن بالغرفة المركزية بالتواصل مع شرطة الهرم لمتابعة الموقف وقام رئيس اللجنة بتحرير محضر لأحد عمال اللجنة وأحد الطلاب.

وطالب سيد سويلم، مدير مديرية دمياط، باستبعاد «ا. ز. ر.» رئيس لجنة (652) دمياط الثانوية الصناعية بنين بسبب عدم انضباط اللجنة وتم التواصل مع اللجنة المركزية للتعليم الفني لتوفير رئيس لجنة بدلاً منه، وتقرر إحالته إلى التحقيق وتوفير بديل فورًا.

ومزق الطالب «ي.ن.ف» ورقتي إجابة مادة اللغة الإنجليزية في لجنة (3318) بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا، وتم استدعاء الشؤون القانونية للتحقيق معه.