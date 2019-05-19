شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: سأقود حملات الإشغالات لتمشيط الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة عددًا من الموضوعات التي تمس الحياة اليومية لمواطني المحافظة، الأحد. وجاء ملف رفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية ضمن أبرز الملفات التى تم مناقشتها.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتمشيط الشوارع من أي إشغالات يوميًا وعدم السماح بأي تعديات على الطريق العام والحفاظ على حقوق المواطنين فى السير بالشارع، مُشددا على عودة الانضباط إلى الشارع واستعاده الوجه الحضاري، خاصة أن المحافظة تعد من أكبر المحافظات السياحية في مصر.

كما وجه المحافظ شرطة المرافق بإعداد جدول ونظام عمل يومي لرفع الإشغالات من الشوارع بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وإعطاء الاولوية للشوارع ذات الكثافات المرورية العالية والشوارع المتواجد بها منشآت تجارية متعددة لما لها من أهمية كبيرة فى التأثير على الحركة المرورية وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

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وكلف «راشد» بتنظيم حملات ليلية مكبرة على المقاهي والكافتيريات المتعدية على حرم الطريق وتوقيع غرامات على المخالفين وعدم الاقتصار على الحملات التى تتم بالفترات الصباحية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالنزول للشارع وقيادة حملات الإشغالات بأنفسهم وعدم الاكتفاء بتلقي التقارير الورقية بل يتم مواجهة المخالفين على الارض واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

اللواء أحمد راشد قال إنه سيقوم بنفسه بقيادة حملات لرفع الإشغالات، بالإضافة إلى متابعة للحملات المكبرة التي ستتم على مدار اليوم بمختلف قطاعات المحافظة.

وشنت المحافظة، أمس، حملة هي الأكبر من نوعها، حيث تم رفع الإشغالات من شارع عثمان محرم بالطالبية بحي العمرانية بعد سنوات من تعدى المخالفين عليه، حيث تمكنت المحافظة من رفع كم هائل من حالات التعديات والإشغالات للمقاهي والمحلات والمطاعم ورفع أكثر من 30 سيارة متهالكة وإزالة لأسواق ومواقف عشوائية من الشارع ساهمت فى تحقيق سيوله مرورية كبيرة لمسها المواطنون.