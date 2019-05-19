شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة البريطانية يتابع سير إمتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، جولة تفقدية للجان الإمتحانات بمختلف كليات الجامعة، ومتابعة سير الإمتحانات بها وإلتزام الطلاب بالقواعد المنظمة لأعمالها.

وإطمأن الدكتور أحمد حمد، على تطبيق الضوابط الخاصة في لجان الإمتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب، حيث يعمل الجميع لتقديم كافة الخدمات اللازمة للطلاب سواء فيما يخص الدراسة أو الإمتحانات.

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وهنأ رئيس الجامعة البرطانية الطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق الدائم في حياتهم الدراسية والعملية، مؤكداً أن الجامعة البريطانية في مصر عملت على وفير كافة سبل الراحة لطلابها وهو جعلهم يتفوقون في العملية الدراسية بالإضافة لتقدمهم فيما يخص البحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد حمد: «نعمل على تشجيع الطلاب على التفوق والإبتكار منذ إلتحاقهم بالجامعة البريطانية في مصر، وهو ما ينعكس عليهم في الإمتحانات، لأن الطالب الذي يحصل على خدمة تعليمية متطورة وجيدة لا يخشى الإمتحانات ولا يوجد لديه رهبة منها».

وأكد على راحة الطلاب داخل اللجان وإلتزام الجميع بقواعد سير الإمتحانات، مشيراً إلى أن الجامعة ملتزمة بمعايير الجودة العالمية والمصرية، وهو ما يجعلنا واثقون من تفوق طلابنا سواء في الدراسة أو في حياتهم العملية بعد التخرج والإلتحاق بسوق العمل.