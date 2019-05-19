شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: صرف 111 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ10 عمال بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 6470 دينارا أردنيا أي ما يوازى 111 ألفا و750 جنيها مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

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وأشار «سعدالدين» إلى أنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، للوقوف على تسوية هذه الشكاوي أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن إعطاء العامل «أحمد.ف» براءة ذمته من كفيله، كما تم حل مشكلة العامل «عماد. م» ضد الكفيل، وصرف 215 دينارا ما يعادل 5375 جنيها مصريا وإعطاء العامل براءة ذمته.

كما تم حل شكوى المواطن «أحمد.أ» ضد الكفيل «محمود. ع» وصرف 375 دينارا ما يعادل 9375 جنيها مصريا تقريبا، وشكوى «محمد. ع» ضد «حمزة .ط» وحصل العامل هلي 150 دينارا ما يعادل 3750 جنيها مصريا تقريبا وبراءة ذمته، وشكوى من العامل «عبدالمولى.ع» ضد كفيله «حربي. س» وتم صرف راتب سنة و٣ شهور بلغ 2570 دينارا ما يعادل 64250 جنيها مصريا.

وتم حل شكوى كل من «سعيد.م»، و«سيد.م»، و«محمد.ع» ضد الكفيل «سلطان. د» وحصلوا 1010 دنانير ما يعادل 25250 جنيها مصريا واستلموا جوازات سفرهم، كما حصل «بهجت. س» نصف راتب الشهر وبلغ 150 دينارا ما يعادل 3750 جنيها.