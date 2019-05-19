شكرا لقرائتكم خبر عن توريد القمح: 494 ألف طن لشون وصوامع الشرقية.. و102 ألف في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون المحافظات، الأحد، استقبال الأقماح من المزارعين، ففي الشرقية، تسلمت الصوامع والشون حوالي 494 ألف طن قمح منذ بدء عملية التوريد.

وقال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إنه تم تخصيص لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

وأضاف أنه تم تحديد عدد ١٢ نقطة تجميع، بالإضافة إلى ٤ نقاط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فضلا عن ٥١ صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة بالإضافة إلى إتباع الوسائل الصحيحة في التخزين للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف.

وفي القليوبية، أعلن السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين، توريد 84 ألفا و597 طنًا من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد بصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال المحافظ الدكتور علاء مرزوق، إنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

في كفر الشيخ، قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي بلغ ١٠٢ ألف و٩٠٧ أطنان قمح و346 كيلوجرام حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

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وفي البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، عن توريد 164 ألف طنًا للشون تُقدر بنحو مليون و93 ألف أردب، من المساحات التي تم حصادها التي تبلغ 274 ألف فدان من الأراضى المنزرعة بالقمح التابعة لجمعيات الإئتمان والإصلاح الزراعى والاستصلاح.

وشدد «المحافظ» على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية آثمان القمح المورد.

وفي المنيا، قال المحافظ اللواء قاسم حسين إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ219 ألف و236 طن و720 كيلو جرامًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 105 ألف و239 طن و304 كيلو بالبنك الزراعي، و36 ألف و750 طن و577 كيلو بقطاع المطاحن، و75 ألف و15 طن و334 كيلو بالقابضة للصوامع، و2231 طن و505 كيلو بمصر العليا.

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وفي الأقصر، أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين على المتابعة المستمرة لأعمال توريد الاقماح للموسم الحالي بمختلف صوامع وشون المحافظة لافتا إلى انه يتم اعداد تقارير يومية بالكميات التي تم توريدها موضحا بها اجمالي ما تم توريده بلغ 11 ألفًا و120 طنًا.

وفي قنا، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان أنه تم توريد 99 ألف طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه وجه مسئولي مديريتي الزراعة والتموين بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح ورصد أي معوقات وازالتها على الفور.