شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد إطلاق تميمة كأس الأمم الإفريقية ويتسلم أول بطاقة مشجع بالبطولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر المقبل.

Advertisements

واطلع الرئيس على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، بحضور كلٍ من المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.

وشهد الرئيس أيضًا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة نموذجًا للتميمة في ختام العرض، كما حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019