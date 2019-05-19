شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تاني مرة.. سقوط «السيستم» في امتحان عربي أولى ثانوي بـ«التابلت» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فشل طلاب الصف الأول الثانوي في معظم المحافظات، الأحد، في أداء امتحان اللغة العربية الامتحانات التراكمية بالنظام الجديد باستخدام «التابلت»، للمرة الثانية بسبب سقوط السيستم وتعذر دخولهم على منصة الامتحان، باستثناء عدد محدود من المدارس في عدة محافظات وأدى معظم الطلاب الامتحان ورقيًا.

في الإسكندرية، تعذر على طلاب أداء امتحانات نهاية العام عبر «التابلت»، بسبب فشل الدخول على «سيستم» الوزارة، بعد محاولات استمرت حتى التاسعة والربع، ليحل محله ورقة الأسئلة التقليدية.

قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن نحو 43 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات أمام 109 لجان بالنظام الورقي، بعد تعذر تسجيل الطلاب على السيستم.

وفى القليوبية، أعلنت مديرية التربية والتعليم أن طلاب المدارس على مستوى المحافظة أدوا امتحان مادة اللغة العربية ورقيا بنسبة 99.5% لوجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، فيما أدى طلاب 3 مدارس بالمحافظة الامتحان إلكترونيا وهي مدارس «الشموت والسادات وبطا» الثانوية.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اللجوء إلى الاختبار الورقي بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي.

وفي البحيرة، أدى فشل «السيستم» إلى لجوء مديرية التربية والتعليم إلى أداء الامتحان ورقيًا، مما تسبب في تأخر أداء الإمتحانات عن مواعيدها، وخرج الطلاب لشراء الأقلام والمساطر لأداء الأمتحان.

وقال عدد من الطلاب إنه تم توزيع 3 نماذج من أسئلة الامتحان عليهم، مشيرين إلى أن الإمتحان تضمن فقرات صعبة، خصوصًا في أسئلة البلاغة والنحو.

وفي الدقهلية، شهد الامتحان سقوط السيستم بعد بدء الامتحانات بـ 15 دقيقة ولجأت مديرية التربية والتعليم إلى توزيع الامتحان الورقي لتدارك الموقف.

وأكد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب أن جميع المدارس توقف بها سيستم الوزارة ولم يتمكن الطلاب من أداء الامتحان إلكترونيا بعد فشل الدخول على السيستم أكثر من مرة وقامت المدارس بتوزيع امتحان ورقي على الطلاب.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جميع المدارس امتحنت ورقيا، ما عدًا مدرسة واحدة هي مدرسة على حسن عبدالوهاب التجريبية للغات بميت سلسيل وبها 35 طالبًا تمكنوا جميعًا من أداء الامتحان إلكترونيا.

وفي دمياط، شهدت الامتحانات ارتباكا بسبب توقف السيستم في البداية، حيث أدى الطلاب الامتحان ورقيًا من الساعة التاسعة ونصف صباحًا وحوالي الساعة 11 عاد السيستم للعمل وفتح منصة الامتحان، لكن قررت غرفة عمليات الوزارة استمرار إجراء الامتحان بالنظام الورقي.

وفي الإسماعيلية، فشل الطلاب في الدخول لمنصة الامتحان، وقرر الدكتور خالد قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التحول إلى الامتحان الورقي.

وقال «قبيصي» إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وتشكيل لجان متابعة لمتابعة الامتحانات وارسال تقرير يومي عن سير الامتحان.

وفي بورسعيد، أدى الطلاب الامتحان ورقيًا بعد فشلهم في الاتصال بالسيستم، وتفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان، غرفة العمليات المركزية للامتحانات بمديرية التربية والتعليم، وإطمأن على انتظام سير الامتحانات.

وفي السويس، تسبب سقوط السيستم وعودته للعمل في حالة من الارتباك بين الطلاب وتم اللجوء إلى الامتحان الورقي، وشكت طالبات مدرسة شادية سلامة الثانوية بمنطقة الصباح من انصرافهن بعد إجابتهن على الامتحان الورقي واكتشافهن عودة نظام التشغيل الإلكتروني واستكمال عدد من زميلاتهن أداء الامتحان على التابلت.

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وفي الشرقية، شهدت عدد من مدارس المحافظة صعوبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية للامتحانات بسبب سقوط السيستم وتقرر عقد الامتحان فيها ورقيًا بينما تمكن عدد آخر من الطلاب من أداء الإمتحان من خلال جهاز التابلت.

وفي كفرالشيخ، أدى طلاب الصف الأول الثانوي بجميع مدارس المحافظة الامتحانات ورقيًا بسبب سقوط السيستم، وأشارت الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التعليم إلى ورود إخطار من الوزارة بان السييتم تم تفعيله، ورغم أن الطلاب انتهوا من أداء الامتحان ورقيًا، فأدى طلاب ٦ مدارس الامتحان إلكترونيًا على مستوى المحافظة، رغم أنهم سبق وأن أدوا ورقيا بينما باقي المدارس أدوه ورقيًا لتعطل السيستم.

وفي المنوفية، قال مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، إن معظم الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على السيستم، ورفض مختار شاهين، وكيل مديرية التربية والتعليم التصريح بعدد المدارس التي تم إجراء الامتحان بها ورقيا بالمحافظة.

وفي مطروح، لم يستطع معظم الطلاب الدخول على السيستم ونجح نحو 20 طالبا فقط في الدخول على السيستم الخاص بمنصة الامتحانات من إجمالي 1740 طالبا وتم تحويل الامتحان للنظام الورقي البديل.

وفي المنيا، قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هناك عددًا المدارس نجحت في الدخول على منصة الامتحانات عن طريق «التابلت»، فيما فشل معظم الطلاب بسبب سقوط السيستم.

وتفقد المحافظ اللواء قاسم حسين عددا من لجان الامتحانات منها مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية، والمنيا الثانوية الجديدة بنين للاطمئنان على سير الامتحانات، واستمع المحافظ، لآراء الطلاب في نظام التابلت.

وفي أسيوط، تابع المحافظ اللواء جمال نور الدين بدء الامتحانات التي تتم باستخدام التابلت وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات متمنيا للطلاب دوام التوفيق في أداء الامتحانات.

وفي الوادي الجديد، شهدت امتحانات حالة من الارتباك بعد فشل عدد من المدارس الدخول على «السيستم» لإجراء الامتحانات إلكترونيًا؛ مما أدى إلى اللجوء للامتحان الورقي؛ إلا أن عدد من مدارس الداخلة تمكنت من دخول السيستم وإجراء الامتحانات إلكترونيًا، ليتم بموجبها وقف الامتحانات الورقية بكافة المدارس الثانوية بالمحافظة ومعاودة الاتصال مرة أخرى بالسيستم.

وأكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية المدارس واللجان الإلكترونية واللجان الاحتياطية لأداء الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على الطلاب بالإرشادات الواجب إتباعها قبل دخول الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتغلب على المشكلات الطارئة.

وفي بنى سويف، قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم، إن عدد المدارس الصباحية التي أدت امتحان أولى ثانوى 72 مدرسة على مستوى المحافظة وأن المدارس التي ستؤدي امتحانات عقب الظهر 6 مدارس فقط على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر أن الأكواد التي تسلمها الطلاب والطالبات لم يتم تفعيلها في أول نصف ساعة وتم التحول إلى الامتحان الورقي بدلا من الإلكتروني للطلاب والطالبات، وأشار المصدر إلى أن الاكواد تم تفعيلها، مشيرًا إلى أن عددًا من المدارس امتحنت ورقيًا وهناك عدد آخر على التابلت.

وفي قنا، شكا الطلاب من سقوط السيستم وعدم مطابقة الأكواد وتفقد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان عددًا من اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات.

وفي الأقصر، قال عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم إن عدد مدارس المحافظة التي دخلت امتحان الصف الاول الثانوى، 31 مدرسة، تمكنت مدرسة واحدة من الدخول على منصة الامتحانات وادائه بشكل إلكتروني، فيما لم تتمكن 30 مدرسة من الدخول وتم أداء الامتحان بها ورقيًا.

وفي أسوان، رصدت غرف العمليات التي شكلتها مديرية التربية والتعليم سقوط سيستم الامتحانات في العديد من المدارس بمختلف الادارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث شكلت المديرية غرف عمليات بمختلف الادارات لرصد أي شكاوي من الامتحانات.

وفي البحر الأحمر، أعلنت مديرية التربية والتعليم أن طلاب ١٨ مدرسة على مستوى المحافظة تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا بعد ساعة ونصف الساعة من فشل الطلاب في الدخول على السيستم الخاص بالامتحان، والبدء في الامتحان ورقيًا فيما لم يتمكن طلاب ٣ مدارس من أداء الامتحان إلكترونيًا.

وفي شمال سيناء، أكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إجراء امتحان ورقيًا في جميع مدارس المحافظة، بعد تعذر دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات «السيستم» بسبب التزاحم على شبكة الانترنت.

وفي جنوب سيناء، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن ٦٠٤ طلاب وطالبات أدوا الامتحانات الإلكترونية على مستوى جميع المدارس الثانوية في لجان 17 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تابعت الامتحان على مدار اليوم ولم ترصد أي مشاكل.