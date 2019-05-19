شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية على منصة «الجنايات» بـ«التلاعب في البورصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لأول مرة بالجنايات تعتلي قاضية المنصة، حيث عقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الأحد، قضية التلاعب في البورصة، برئاسة المستشار محمد الفقي، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز متولى سلام، وأسامة يوسف أبوشعيشع، وفاطمة قنديل. وتعد القاضية فاطمة أحمد قنديل الأولى في الظهور على منصة محكمة الجنايات. جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»

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