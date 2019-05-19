شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تطالب بزيادة مخصصات الاستثمارات لـ«الأوقاف» خلال 2019/ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب وكيل لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب النائب مصطفى سالم، بإعادة النظر في مُخصصات الباب السادس (الاستثمارات) بموازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2019/2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/ 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأضاف وكيل اللجنة أن الزيادة المُقررة من وزارة المالية في مُخصصات الباب السادس بمشروع موازنة وزارة الأوقاف، تبلغ 16.4 مليون بنسبة 6.5%، لافتاً إلى أن هذه الزيادة هي الأقل بين الوزارات، متسائلاً عن رؤية وزارة التخطيط والمتابعة للإسراع بخطة الإحلال والتجديد بالمساجد، قائلاً: «هناك مساجد كثيرة آيلة للسقوط، والوزارة بها 27 مديرية.. فهل ترى وزارة التخطيط أن هذا المبلغ كاف».

وأكد أن هذا الرقم ضعيف جدا لتنفيذ خطة وزارة الأوقاف، خاصة في مجال إحلال وتجديد المساجد والصيانة اللازمة لها، موجهاً سؤالا للمهندس مجدى أبوعيد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف، عن عدد المساجد المُدرجة بخطة الإحلال والتجديد بالوزارة.

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وأجاب رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف قائلا: «إن عدد هذه المساجد حوالى 1800 مسجد، تحتاج لمدة لا تقل عن 6 سنوات للانتهاء منها».

من ناحيته، أقر ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اجتماع اللجنة، أن المبالغ المرصودة لباب الاستثمارات بوزارة الأوقاف ليست بالقدر الكاف.

من جانبه، طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر شيبة، بضرورة تركيب عدادات كهرباء كودية مسبوقة الدفع بالمساجد لدعم اتجاه الدولة في ترشيد الاستهلاك.

من ناحية أخرى، قال المهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية: «إن إيرادات الهيئة المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 تبلغ نحو مليار جنيه و632 مليونا».

وأوضح عبدالعزيز أن إيرادات الهيئة خلال السنة المالية 2016/ 2017 بلغت نحو 1.17 مليار جنيه، وبلغت نحو مليار و217 مليون جنيه خلال السنة المالية 2017/ 2018، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الهيئة بنهاية العام المالى الجارى إلى 1.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن 75% من إيرادات الهيئة تذهب لوزارة الأوقاف.