شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جسم غريب تسبب في تهشم زجاج أتوبيس سياحي قرب ميدان الرماية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انفجر جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية، الأحد، أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من دولة جنوب إفريقيا وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين.
وأصيب عدد من مستقلي الأتوبيس والسيارة بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.
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