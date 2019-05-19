شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جسم غريب تسبب في تهشم زجاج أتوبيس سياحي قرب ميدان الرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية، الأحد، أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 فردًا من دولة جنوب إفريقيا وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين.

وأصيب عدد من مستقلي الأتوبيس والسيارة بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.