شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث البريطانى الخاص للبحر الأحمر والقرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأحد، جوليان رايلى المبعوث البريطاني الخاص لشئون البحر الأحمر والقرن الأفريقى، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، ونواب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل والقرن الأفريقى.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان وجنوب السودان، وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن استعراض التطورات المتلاحقة فى منطقة القرن الأفريقى وسبل دعم الصومال.