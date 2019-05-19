انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجر جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله 25 سائحا من دولة جنوب أفريقيا وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين، على منزل الطريق الدائرى مع الرماية فى الهرم. وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.

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