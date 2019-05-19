مصدر طبي: 17 مصابًا في انفجار الهرم.. ولا توجد حالات خطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر طبي، إن حادث انفجار جسم غريب قرب أتوبيس سياحي في الهرم، اليوم الأحد، أسفر عن إصابة 17 شخصًا بينهم أجانب.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: سيارات الإسعاف نقلت عدد من المصابين على الفور إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المصدر - الذي طلب عدم نشر اسمه- أن الإصابات "متوسطة" ولا توجد حالات خطرة بينهم.