محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر طبي، إن حادث انفجار جسم غريب قرب أتوبيس سياحي في الهرم، اليوم الأحد، أسفر عن إصابة 17 شخصًا بينهم أجانب.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: سيارات الإسعاف نقلت عدد من المصابين على الفور إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
وأكد المصدر - الذي طلب عدم نشر اسمه- أن الإصابات "متوسطة" ولا توجد حالات خطرة بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر طبي: 17 مصابًا في انفجار الهرم.. ولا توجد حالات خطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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