إصابات بسيطة في انفجار جسم غريب وتهشم زجاج أتوبيس سياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:

أصيب عدد من السائحين إثر انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله عدد ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين.

وأسفر الحادث عن إصابة بعضهم بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.