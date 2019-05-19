محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:
أصيب عدد من السائحين إثر انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس يستقله عدد ٢٥ فردا من جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين.
وأسفر الحادث عن إصابة بعضهم بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بسيطة في انفجار جسم غريب وتهشم زجاج أتوبيس سياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.