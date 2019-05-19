دهاء وخيانة خادمة.. كواليس سرقة مليون جنيه من منزل سعودي بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات القبض على خادمة سرقت منزل أسرة سعودية بمنطقة العجوزة.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم العجوزة بلاغا باكتشاف أسرة سعودية سرقة مبلغ مالي نحو مليون جنيه في ظروف غامضة.

انتقلت قوة بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبوزيد وكيل الفرقة، وتبين سلامة مداخل ومخارج الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها ليوجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال بتكثيف التحريات حول خادمتين تعملان في الشقة.

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تحريات الرائد أحمد عادل رئيس مباحث نقطة أرض اللواء توصلت إلى أن "عواطف" 44 سنة، خادمة تعمل لدى الأسرة السعودية منذ عامين وراء ارتكاب الواقعة، وأنها استغلت تواجد الأسرة خارج المنزل ووضعت أقراصا مخدرة لزميلتها التي تحمل الجنسية السيرلانكية، واستولت على المبلغ مستغلة علمها بمكان احتفاظهم بالأموال.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأمورية قادها المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة ومعاونيه الرائدين أحمد عادل وعمرو فاروق من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المبلغ.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.