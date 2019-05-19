لغز سرقة مليون جنيه من أسرة سعودية بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن، اليوم الأحد، ملابسات سرقة مبلغ مليون جنيه من منزل أسرة سعودية بالجيزة.
تحريات المباحث توصلت إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها استغلت عدم تواجد الأسرة بالمنزل، واستولت على المبلغ.
وتمكنت مأمورية من ضباط المباحث من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المُعدة لها، وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المبلغ.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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