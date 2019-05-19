الأوقاف تدين محاولة استهداف حافلة سياحية بالجيزة: الدين يرفض ترويع الآمنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمد حسام:

أدانت وزارة الأوقاف، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع، ظهر اليوم الأحد، على الحافلة السياحية بالجيزة.

وأكدت الأوقاف، في بيان، أن كل من يعيش على أرض مصر أو يدخلها زائرًا أوسائحًا أو ضيفًا له حق الأمان التام كواحد من أهلها وأبنائها في نفسه وماله وكل ما يخصه أو يعنيه، وأن الاعتداء على الآمنين واستهداف السائحين أو غيرهم خيانة للدين والوطن، ومخالفة لكل القيم الدينية والإنسانية، وإجرام في حق الوطن.

وتابعت الوزارة: "ديننا وقيمنا الوطنية والإنسانية يقتضيان إكرام الضيف والزائر والسائح لا ترويعه أو الاعتداء عليه، ويرفضان ترويع أي آمن أو الاعتداء عليه، وكل من دخل وطننا دخله آمنًا مطمئنًا، وواجبنا جميعًا إكرامه وحمايته، والضرب بيد من حديد على أيدي أي مخرب أو معتدِ، والتعاون مع أجهزة الأمن وأجهزة الدولة".

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