ماذا جرى في مجموعة هشام طلعت مصطفى في الربع الأول من 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حققت مجموعة هشام طلعت مصطفى قفزة في مبيعاتها العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، وقفزت 50% لتصل إلى 4.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2.9 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2018 .

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام أن إيراداتها ارتفعت بمعدل 39% لتسجل 2.24 مليار جنيه، ومنح هذا الارتفاع الكبير في إيرادات الشركة الأرباح الصافية لترتفع بمعدل 17% لتبلغ 361.2 مليون جنيه مقابل 340.6 مليون جنيه الربع الأول 2018.

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بيان للبورصة، عن ارتفاع إيرادات النشاط العقاري، الذي يعد النشاط الرئيسي للشركة، إلى 1.2 مليار جنيه، بنهاية مارس 2019، بنمو بلغ 30.4%، لتحقق المجموعة أرباحا من النشاط العقاري 476.7 مليون جنيه،

ومن المعروف ان إيرادات الشركات العقارية هي إيراداتها عن الوحدات العقارية التي سلمتها للعملاء بالفعل.

أما بالنسبة للنشاط الفندقي للمجموعة، والمتمثل في فنادق فورسيزونز النيل والإسكندرية وشرم الشيخ، فقد انخفضت ايراداته 5% فقط لتبلغ 375 مليون جنيه مقارنة بـ 395.5 مليون في الربع الأول من العام الفائت.

Advertisements

وشهدت المجموعة التي يقودها المطور العقاري هشام طلعت مصطفى ارتفاعا كبيرا في إيراداتها من الأنشطة ذات العائد الدوري، مثل النوادي والمجمعات التجارية، وقفزت بنحو 124% إلى 665 مليون جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 297 مليون جنيه عن الفترة المُقابلة، لتحقق للمجموعة التي يرأسها المطور هشام طلعت مصطفى 295.9 مليون جنيه أرباحا من هذا النشاط.

وقالت مجموعة هشام طلعت مصطفى إنها نجحت في السيطرة على التكاليف بدعم من الرقابة الداخلية، وهو ما منح دعما للأرباح، وعزز من قدرتها على تغطية خسائر فروق عملة بقيمة 71 مليون جنيه، نتجت عن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

أما عن أداء السهم السوقي، فقد أنهى تعاملات الثلاثاء عند سعر 10.75، ليكون بذلك قد ربح 21% منذ بداية العام، إذ أنهى تعاملات ديسمبر 2018 عند سعر 9.89 جنيه.

وتعد شركة طلعت مصطفى أحد أكبر مطوري العقارات في الشرق الأوسط، خاصة بعد بنائها أكبر مدينة سكنية بيد القطاع الخاص، مدينتي، بالإضافة إلى مدينة الرحاب، وغيرها من المشروعات الناجحه، إذ بلغت قيمة مشروعاتها تحت التطوير 41.7 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ30 مليار جنيه عام 2017.

ويبلغ تعداد سكان مشروعات الشركة حاليا نحو 700 ألف نسمة، تمثل أكثر من 0.7% من المصريين، وتتوقع أن ينمو هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة.

ونجحت الشركة في تسليم أكثر من 86 ألف وحدة سكنية منذ تأسيسها، منهم 5 آلاف وحدة العام الماضي، كما أن لديها 875 غرفة فندقية عاملة، وتطور حاليا 443 غرفة إضافية.

*** إعلان تحريري***