غدًا.. مصر للطيران تنظم 4 رحلات لمعتمري فلسطين لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تنظم شركة مصر للطيران غدا الاثنين، 4 رحلات طيران إلى السعودية، لنقل معتمري فلسطين لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني.

حرصت السلطات بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مصر للطيران على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

بدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل ، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.