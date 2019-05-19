محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال ممثل هيئة الأوقاف المصرية، إن إيرادات الهيئة المتوقعة بالعام المالي الجديد 2019/2020، ارتفعت إلى مليار و632 مليون جنيه، موضحا أنه طالب نواب لجنة الخطة والموازنة بحسن استغلال اصول الهيئة بشكل أفضل.
ولفت طلعت خليل عضو اللجنة، إلى ضرورة زيادة الاستثمارات المالية، موضحا أن الأرقام المحققة لا تتناسب مع إمكانيات وأملاك الهيئة، وإن كان هناك تحسن في الأداء خلال العامين الأخيرين.
وأوضح ممثل هيئة الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة موازنة الوزارة والهيئات التابعة، أن الإيرادات خاصة الاستثمارات المالية، انخفضت لانخفاض الفائدة، لافتًا إلى أن هناك 48 ألف فدان استصلاح ملك هيئة الأوقاف، وتم استصلاح 23 ألف فدان منها.
كانت هذه تفاصيل خبر "خطة النواب" تطالب "الأوقاف" باستغلال أملاك الهيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.