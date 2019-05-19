الآثار تعلن نتائج أعمال موسم حفائر البعثة المصرية الألمانية بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الآثار نتائج البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة آثار المطرية، حيث عثرت على العديد من اللقي الأثرية خلال أعمالها في موسم ربيع 2019.

وأشار الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة ورئيس البعثة الأثرية من الجانب المصري، في تصريح اليوم، إلى أن أعمال هذا الموسم شملت كل من منطقة المعسكر، ومنطقة معبد نختنبو الأول، ومنطقة (251) والمعروفة بشارع المعتصم.

وأوضح أن البعثة عثرت في منطقة المعسكر، والتي تحتوي على ورش صناعية تؤرخ بالفترة من القرن السادس حتى الثاني قبل الميلاد، على العديد من القطع الأثرية المعاد استخدامها في الورش والتي تمثل أجزاء من عناصر المعبد المختلفة.

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وأضاف أن بعض هذه الأجزاء تتكون من تماثيل ملكية من الأسرة الـ18 وأجزاء من قطع منقوشة من الحجر الجيري المحروق، لافتا إلى عثور البعثة أيضا في الناحية الغربية من الموقع، على مبنى من العصر البطلمي يحتوى على أفران لصناعة الخبز.

وبالنسبة لمنطقة معبد نختنبو، قال الدكتور ديترش راوو رئيس البعثة من الجانب الألماني، إنه تم العثور على مجموعة من كتل البازلت وكسر البازلت التي تحمل نقوش تمثل الأقاليم الجغرافية للوجه البحري في فترة عصر نختنبو الأول ، و كتل أخرى من الجرانيت الأحمر كانت مستخدمة في معبد نختنبو الأول، وأجزاء من الحجر الجيري تمثل جزء من مقصورة، بالإضافة إلى عناصر معمارية وأجزاء من تمثايل تشير إلى وجود معبد أقدم يرجع إلى عصر الملك مرنبتاح.

ولفت الدكتور عشماوي إلى أن منطقة (251) منطقة جديدة في الجانب الجنوبى الغربى من الموقع حيث كشفت البعثة به عن جدار سميك من الطوب اللبن يمتد من الشمال للجنوب ويبلغ عرضه 4.40 م ومغطى من الخارج بطبقة من الملاط الأبيض .

وأشار إلى أنه عثر كذلك غرب هذا الجدار على أجزاء من احجار منقوشة أهمها قطعة من الكوارتز عليها نقش يمثل اخناتون في صورة أبو الهول رافعا يده وجزء من لوحه صور عليها"اذن" بالإضافة إلى تاجين لعمودين كما و 12 دفنه في طبقة من عصر الرعامسة. ​