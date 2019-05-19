مصر | اندلاع حريق داخل قطعة أرض في المحمودية

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نشب حريق هائل بكمية من التبن بقطعة أرض فضاء ملك بعض الأشخاص بناحية ليديا القصر دائرة المركز.

وتبلغ لمركز شرطة المحمودية بنشوب حريق بكمية من التبن بقطعة أرض فضاء ملك بعض الأشخاص بناحية ليديا القصر دائرة المركز، وإتهام ( مزارع - سن51 - معين لنظارتها ) لشخصين مقيمان بذات الناحية بإضرام النيران بالتبن لخلافات على قيمة إيجار مساحة من الأرض الزراعية بين المتهمان ومالكي تلك الأرض وقيام المتهمان وأهليتهما بإعتراض سيارة الحماية المدنية حال توجهها لإخماد الحريق.

واستهدفت القرية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة لضبط المتهمين وكافة المخالفات، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد 10 مزارعين من مرتكبى واقعة إعتراض سيارة الحماية المدنية.

فحص عدد 44 شخص مشتبه بهم.. من بينهم 6 من ذوى الأحكام

ضبط عدد 11 مركبة بدون ترخيص 7 توك توك، 4 دراجات نارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستمرار في استهداف القرية بحملة مكبرة لضبط باقي المتهمين وكافة المخالفات.