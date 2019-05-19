مصر | "جريمة بشعة".. استمرار حبس محاسب لقتله والده بمساعده أمه بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريمة بشعة".. استمرار حبس محاسب لقتله والده بمساعده أمه بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس سيدة ونجلها لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طليقها بسبب وجود خلافات عائلية.



وتعود تفاصيل القضية حسبما جاءت في الأوراق الرسمية، أن مأمور قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من مستشفى الهدى الإسلامي، بوصول" أحمد. أ"، 62 سنة، سائق، جثة هامدة.



وعلى الفور انتقل مأمور وبالفحص والتبين بوجود إصابات بالمتوفى، عبارة عن كسر بسنان الفك العلوي، وجروح وكدمات بالكتف، والكوع الأيمن، وبسؤال شقيقة المدعو "منير" 64 سنة، مدير عام بالمعاش، وشقيقته "ناهد"، قررا بوجود خلافات بين زوجة المتوفى وتدعى "رضا. م. ق"، 56 سنة، ونجله "إبراهيم" 28 سنة، محاسب، ومقيم نفس عنوان الأم بسبب خلافات مالية بينهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.