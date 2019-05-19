مصر | "حريق طال باخرتين".. الحماية المدنية تنقذ ورش ركن فاروق لصيانة السفن من كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حريق طال باخرتين".. الحماية المدنية تنقذ ورش ركن فاروق لصيانة السفن من كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام رجال الحماية المدنية بتحريك الباخرتين المشتعلين في مياه النيل خشية امتداد تلك النيران للورش والسفن الراسية بجوارهم.
وتحركت الباخرتين المشتعلتين فيما تم إخلاء المراكب والسفن القريبة خشية اصطدامها بتلك الباخرتين، ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق المشتعل في باخرتين سياحيتين.
وقال مصدر أمني إن الحريق اشتعل في باخرتين في منطقة تتبع إداريا البدرشين وإن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق واقتربوا من إخماده بشكل كبير.
وأضاف أن الباخرتين كانتا فارغتين وقت نشوب الحريق بسبب أعمال صيانة بها داخل ورش الصيانة بمنطقة ركن فاروق.
ونشب منذ قليل حريق هائل داخل باخرة أثناء وقوفها لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان وكانت تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل باخرة سياحية بورش ركن فاروق للصيانه وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية الي موقع الحادث وتبين عدم وجود اي خسائر بشرية او إصابات وجاري السيطرة علي الحريق