مصر | "خدرت زميلتها السيرلانكية وسرقت مليون جنيه".. كشف ملابسات سرقة "سعودي" بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خدرت زميلتها السيرلانكية وسرقت مليون جنيه".. كشف ملابسات سرقة "سعودي" بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من شقة، سعودي الجنسية، بمنطقة العجوزة، وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليها، وأحطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا بسرقة شقة سعودي الجنسية بدائرة القسم، وبانتقال الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة، وجمع المعلومات، تبين قيام "عواطف.م"، في العقد الرابع من عمرها، خادمة لدى المبلغ منذ عامين، بتخدير زميلتها الخادمة السيرلامكية، وسرقت مليون جنيه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، من القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصدر يكشف كواليس إنقاذ وكيل النائب العام بعد احتراق مكتبه بمحكمة الجيزة



كشفت مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل إنقاذ وكيل النائب العام، بعد اندلاع النيران بمكتبه بمحكمة الجيزة، وتبين أنه حال تواجده بشرفة مكتبه وجد النيران مشتعلة داخل المكتب، فقفز على "تاندة"، الطابق أسفله.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه بعد تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، تمكنوا من إنقاذه.

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كانت أشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي بوحدة التكييف وراء اندلاع النيران بمكتب إحدى وكلاء النائب العام، بمحكمة شمال الجيزة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ المستشار" محمد.ش"، من الحرق بعد اندلاع النيران بمكتبه.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمكتب المستشار "محمد.ش"، وكيل النائب العام، بمحكمة شمال الجيزة، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع النيران بأحد مكاتب وكلاء النائب العام، بالطابق الثالث بمحكمة شمال الجيزة، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.