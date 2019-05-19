مصر | أمين توريدات بإحدى المدارس ببني سويف يخطط للسطو عليها.. والسبب "الدفاتر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين توريدات بإحدى المدارس ببني سويف يخطط للسطو عليها.. والسبب "الدفاتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية في بني سيوف، ملابسات سرقة خزينة مدرسة ابتدائية وضبط مرتكبيها.

وتبلغ لقسم شرطة بنى سويف من " مدير جمعية، 60، مُقيم بدائرة القسم" باكتشافه كسر باب حجرة المراقبين الماليين الحكوميين بالجمعية وسرقة (50 دفتر إيصالات "خاصة بتحصيل القسط الثاني من المصروفات الدراسية لطلاب المدرسة الابتدائية الخاصة التابعة للجمعية" سجل قيد المصروفات الدراسية) كانت موضوعة على أحد المكاتب بتلك الحجرة، وتبين وجود كسر بباب الحجرة المشار إليها وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (أمين توريدات بذات المدرسة- عامل بالجمعية - سائق "صهر الأول") وأضافت التحريات إلى سابقة قيام المتهم الأول بتحصيل مصروفات دراسية من بعض تلاميذ المدرسة والاستيلاء عليها لنفسه، وحال اكتشاف مسئولي المدرسة ذلك قام بإعادة تلك المبالغ ولدى علمه بتشكيل لجنة من المراقبين الماليين الحكوميين وخشية افتضاح أمره قام بالاتفاق مع المتهمين الثانى والثالث على سرقة تلك الدفاتر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف المتهم الثانى بقيامه بفتح الباب الرئيسى لمقر الجمعية بالمفاتيح عهدته وعاونه المتهم الثالث فى الإستيلاء على تلك الدفاتر حيث قاما بكسر باب الحجرة وسرقة الدفاتر والسجل منها وتسليمهما للمتهم الأول الذى كان ينتظرهما بالسيارة خاصته بالقرب من مقر الجمعية مقابل حصول المتهم الثانى على مبلغ 5 آلاف جنيه وأرشد المتهم الأول عن الدفاتر والسجل المستولى عليهما "قام بتمزيق بعضها" كما أرشد المتهم الثانى عن مبلغ 5 آلاف جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.