مصر | عاجل.. براءة متهم بـ"خلية دمياط الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة متهم بـ"خلية دمياط الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم، ببراءة المتهم عبد الحميد علام، فى اتهماه بالانضمام لداعش فى المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.