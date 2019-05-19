مصر | "انتحلوا صفة رجال شرطة".. كواليس سرقة 374 ألف جنيه من عربي الجنسية بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتحلوا صفة رجال شرطة".. كواليس سرقة 374 ألف جنيه من عربي الجنسية بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة 374 ألف جنية من عربي الجنسية، والقبض على المتهمين بارتكاب الواقعة.

وورد بلاغا للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من أحد الأشخاص "تاجر، 34 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية " ومقيم بأحد الفنادق بدائرة قسم قصر النيل بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته التفصيلية"، سبق تعرفه عليه من خلال أحد أصدقائه "يحمل جنسية ذات الدولة، ومقيم معه بذات الفندق" لمساعدته فى شراء كمية من المنظفات للإتجار بها فى بلاده، حيث إتفقا على التقابل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة فحضر وبصحبته شخصان وبحوزته مبلغ (374 ألف جنيه)، وعقب تقابلهم بالمكان المتفق عليه فوجئ بحضور ستة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص"، وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإصطحبوه والشخص الذى حضر لمقابلته والمبلغ المالى للسيارة الأجرة ثم قاموا بإنزاله أعلى الطريق الدائرى عقب إستيلائهم على المبلغ المالى.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أسفرت جهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص "محددين").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت - 3طلقات - 192،705 جنيه - 206 ريال سعودى - 403 دولار- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربان وأضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجنى عليه وإيهامه بقدرته على تغيير العملة المصرية إلى عملة الدولار بسعر أقل من السوق المصرفى وطلب منه إحضار المبلغ المالى والتقابل بمحل الواقعة وعقب وصولهم حضر باقى المتهمين مستقلين السيارة الميكروباص وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإصطحبوه والمجنى عليه داخل السيارة وإستولوا على المبلغ المالى، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة "ملك أحدهم" وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وباقى المبلغ المستولى عليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة