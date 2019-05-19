مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2854 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2854 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير(1038) مخالفة انتظار خاطئ.، (3284) متنوع، ضبط ( 15 ) سائقي تحت تأثير المخدرات، ( 6 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (10) الصلاحية الفنية للسيارة، (1616) نـمــوذج 125، ( 49 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 64 ) التصالح الفوري، حملة السرفيس، ( 10) ملصقات ومتعلقات، ( 70) تجاوز السرعة المقررة، وبلغ إجمالي المضبوطات 2854 مخالفة مرورية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

